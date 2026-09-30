400 ರೂ. ವಸ್ತು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 199 ರೂ.ಗೆ! ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 400 ರಿಂದ 500 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 199 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 199 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ 400 ರಿಂದ 500 ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 199 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆಫರ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಡುಗೆಮನೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ
ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವಾಗ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ
ಹಿತ್ತಾಳೆ ಗಂಟೆಯಂತಹ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಹೊರಗಡೆ 400 ರಿಂದ 500 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 199 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಅಳತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳು
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
199 ರೂ. ವಸ್ತುಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 199 ರೂ.ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಫರ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ಸುದ್ದಿ ಬಜೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. 400 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತು 199 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
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