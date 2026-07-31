ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಐಸಿಯು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಐಸಿ ಅಮೃತಬಾಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ತರುಣ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.31): ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC).
ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವಾರು ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ಐಸಿಯ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಎಲ್ಐಸಿ ಅಮೃತಬಾಲ್ (ಪ್ಲಾನ್ 874)
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ನೂತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೋಜನೆ 'ಅಮೃತಬಾಲ್' (LIC Amritbaal). ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಫಂಡ್ (ಫಂಡಿಂಗ್) ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಯೋಮಿತಿ: 30 ದಿನಗಳು (1 ತಿಂಗಳು) ತುಂಬಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 13 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಖಾತರಿ ಬೋನಸ್: ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹1,000 ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (Sum Assured) ₹80 ರಂತೆ ಪಕ್ಕಾ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅವಧಿ: 10 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಗುವಿಗೆ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕೈಸೇರಲಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ (ಪ್ಲಾನ್ 832)
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ.
- ವಯೋಮಿತಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 12 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ: ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ 18, 20 ಮತ್ತು 22 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ. 20-20 ರಷ್ಟು ಭಾಗ (ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್) ಪೋಷಕರ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ.
- ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ: ಮಗುವಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋನಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ತರುಣ್ (ಪ್ಲಾನ್ 834)
ಈ ಪ್ಲಾನ್ 90 ದಿನದ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 12 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ
- ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅವಕಾಶ: ಮಗುವಿಗೆ 20 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವಾಗ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 0, ಶೇ. 5, ಶೇ. 10 ಮತ್ತು ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
- ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ: ಮಗುವಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇವರ್ ರೈಡರ್ (PWB) ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್' (PWB) ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಈ ರೈಡರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಐಸಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.