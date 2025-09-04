ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.4): ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ?
ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹20,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ₹3,600 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹23,600 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ ₹20,000 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3,600 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ₹1 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ₹18,000 ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯವು ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ:
ಎಲ್ಐಸಿಯ ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (Endowment Plans) ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.5% ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.25%. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹20,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ₹900 ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹450 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
GST ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಜೀವ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೊಸ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕೂಡ ಈ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.