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- ವೃಷಭದ ಜೊತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ವೃಷಭದ ಜೊತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಜುಲೈ 15 ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ದಿನದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ, ತನ್ನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 15, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಂಗಳನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 15, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸದ್ಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.