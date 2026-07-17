ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಸಿಕ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತುಷಾರ್ ತಲ್ವಾರೆ, ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಯಶಸ್ವಿ 'ಫುಡೋನಿಕ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಸಿಕ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತುಷಾರ್ ತಲ್ವಾರೆ, ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಯಶಸ್ವಿ 'ಫುಡೋನಿಕ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಸಿಕ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತುಷಾರ್ ತಲ್ವಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಕೇವಲ ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ (ಮಿಲ್ಲೆಟ್) ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ 'ಫುಡೋನಿಕ್ (Fudonik)' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಲಹೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ತುಷಾರ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
₹3,500ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ
2020ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತನಿಂದ ಐದು ಬಗೆಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಲಾ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಖರೀದಿಸಲು ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 20 ಕೆ.ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತುಷಾರ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1,200 ದರ ಇದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ₹400 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ₹700ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು.
ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಳ ಕಂಪನಿ
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000 ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಹಿಟ್ಟು, ಪಾಸ್ತಾ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಕಂಪನಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ನಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
₹10 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PMFME ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದು 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ 15 ವಿಧದ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಖಾಖ್ರಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2,000 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ... ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಖಾಖ್ರಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಬೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ, ತುಷಾರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೇ ತಯಾರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2,000 ಕೆ.ಜಿ. ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್, ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಖ್ರಾ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಇಂದು 8 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಡೋನಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು 8 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಖಾಖ್ರಾ, ಚಿವ್ಡಾ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಪಾಸ್ತಾ, ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. B2B ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.