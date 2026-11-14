ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಮ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಮರ್ಕೋರ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, 21 ಅಥವಾ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇವಲ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವುದನ್ನು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ AI ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿ? ಇದು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವರ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮರ್ಕೋರ್ $750 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ $2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ($20 ಬಿಲಿಯನ್) ಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ನಿಧಿಯು ಮರ್ಕೋರ್ನ ಮೂವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ರನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
23ರ ಹೆರಯ!
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಸುಮಾರು $4.2 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹40,000 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು $2.2 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹20,700 ಕೋಟಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಇಒ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫುಡಿ, ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಧಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಪನಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು 21 ಪ್ರತಿಶತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್, ಫೆಲಿಸಿಸ್, ಅಪೊಲೊ-ಸಂಯೋಜಿತ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೂಮ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಯಾರು?
ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಮಿಧಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲರ್ಮೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಲೆಯ ಚರ್ಚಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇನು ಎಂದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಚರ್ಚಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಗೆದ್ದ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಇವರನ್ನು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವಲಸಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂವರು 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಾದರು. ಅವರು ಪಾಲಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಇಒ ಶೇನ್ ಕೊಪ್ಲಾನ್ (ಆಗ 27 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ (23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆದರು) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಹೊಸ ನಿಧಿಯು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಿರಿಯ.
ಈ ಮೂವರ ನವೋದ್ಯಮವಾದ ಮರ್ಕಾರ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ?
2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮರ್ಕಾರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೇಮಕಾತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ವೇದಿಕೆಯು AI ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಾನೂನು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಜ್ಞರು AI ಕಂಪನಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮರ್ಕಾರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮರ್ಕಾರ್ ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವೇದಿಕೆಯು ಸಾವಿರಾರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು AI ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮರ್ಕಾರ್ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ನಂತರದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು AI ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತದೆ.