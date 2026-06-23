ವಾಯುಸೇನೆಯು ತನ್ನ 'ಶಂಶೇರ್' ಜಾಗ್ವಾರ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ 9 ನಿವೃತ್ತ ಜಾಗ್ವಾರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.23): ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ (IAF) ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ಆದರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಜಾಗ್ವಾರ್' (Jaguar) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ದೇಶದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ 9 ಜಾಗ್ವಾರ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಲ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಈ 9 ಅವಳಿ ಇಂಜಿನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ (Dismantled) ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಾಗಿ (Spare Parts) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ 6 ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳ (Squadrons) ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಈ ನಿವೃತ್ತ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಅಡೋರ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು (Adour engines), ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ (Avionics), ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಪ-ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಶಂಶೇರ್'
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಿಸುಮಾರು 120 ಸಕ್ರಿಯ ಜಾಗ್ವಾರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಶಂಶೇರ್' (ನ್ಯಾಯದ ಕತ್ತಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ರಡಾರ್ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ನಿಖರ ದಾಳಿ (Deep Precision Strikes) ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಅವರ ಗಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾನನ್ಗಳು, ನಿಖರ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಂಟಿ-ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ (Nuclear Bomb) ವಿತರಣೆಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಫೈಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 29 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದು ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾದ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಾಯುಸೇನೆಯು 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ದೇಶೀಯ 'ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್-1ಎ' (Tejas Mk-1A) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಎಚ್ಎಎಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನವೂ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ.
ತೇಜಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿವರ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2021: 83 ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್-1ಎ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ₹48,000 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದದಡಿ 97 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ₹62,370 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸುಧಾರಿತ ಮಲ್ಟಿರೋಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (AMCA) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ 'ಅಮ್ಕಾ' (AMCA) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು 2035 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ 114 ರಫೇಲ್ (Rafale) ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊದಲ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು 2028 ರಿಂದ 2030 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಹಳೆಯ ಜಾಗ್ವಾರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಂದು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.