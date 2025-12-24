ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ, ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಲ್‌ ಹಿಂದ್‌ ಏರ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್‌ಓಸಿ) ನೀಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.24): ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಓಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಲ್‌ ಹಿಂದ್‌ ಏರ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಎನ್‌ಓಸಿ) ನೀಡಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಂಖ್‌ ಏರ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವಾಲಯ ಎನ್‌ಓಸಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆಲ್‌ ಹಿಂದ್‌ ಏರ್‌ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೈಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಈ ವಾರ ಎನ್‌ಓಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿಗೋ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ರದ್ದತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾರಕ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು.

"ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಬಯಸುವ ಹೊಸ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಶಂಖ್ ಏರ್, ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇರಳ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ

ಅಲ್ ಹಿಂದ್ ಏರ್ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆಲ್‌ಹಿಂದ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲೈಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ನೋ, ವಾರಣಾಸಿ, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಗೋರಖ್‌ಪುರದಂತಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಂಖ್ ಏರ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಉಡಾನ್‌ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ91 ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಾಹಕಗಳು ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಎನ್‌ಓಸಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ

NOC ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ದಿಂದ ಏರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (AOC) ಪಡೆಯುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಾಬೀತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು, ಇದು ದೀರ್ಘ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಫ್ಲೀಟ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು.

ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಸ್ತುತ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು 25% ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇವೆ.ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.