ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 'REFILL' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಖುದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್
ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಇಂಡೇನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮರುಪೂರಣ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟು:
ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಇಂಡೇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7588888824 ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ
WhatsApp ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ REFILL ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ Indane LPG ಬುಕಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
WHATSAPP ಮೂಲಕ INDANE GAS ಬುಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
WhatsApp ಮೂಲಕ Indane Gas ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿತರಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ WhatsApp ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬುಕಿಂಗ್
ತತ್ಕ್ಷಣ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶಗಳು
ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ LPG ಬುಕಿಂಗ್ ಭಾರತವನ್ನು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
WHATSAPP LPG ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು?
ಇಂಡೇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸೇವೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಡೇನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡೇನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವಾರು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ರೀಫಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು:
ಇಂಡೇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಅಧಿಕೃತ ಇಂಡೇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್
IVRS ಫೋನ್ ಕರೆ ಬುಕಿಂಗ್
ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.