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- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಬೇಕೇ?: ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ 8 ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಏರಿಯಾಗಳಿವು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಬೇಕೇ?: ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ 8 ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಏರಿಯಾಗಳಿವು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕದಂತಹ ಎಂಟು ಬಜೆಟ್-ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗುವ 8 ಸ್ಥಳ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಂಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (Electronic City)
ನಗರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ವಸತಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: ₹7,500–₹30,000 (ಮನೆಯ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ)
ಕೆಂಗೇರಿ (Kengeri)
ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಗೇರಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣ. ಮೆಟ್ರೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಏರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: 1BHK ಮನೆಗೆ ₹6,500–₹10,000; ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ ₹25,000 ವರೆಗೆ
ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ (BTM Layout)
ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಕೋರಮಂಗಲ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: 1BHK ಮನೆಗೆ ₹6,500–₹15,000; ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ₹8,000–₹20,000 ವರೆಗೆ
ಯಲಹಂಕ (Yelahanka)
ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: ₹10,000–₹25,000
ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ (Kanakapura Road)
ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಸತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮನೆ ಹುಡುಕುವವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇತರ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಸತಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: ₹11,200–₹25,000
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ (Rajarajeshwari Nagar)
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರಸ್ತೆ ಜಾಲಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಸತಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: 1BHK ಮನೆಗೆ ₹7,000–₹12,000
ಚಂದಾಪುರ (Chandapura)
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚಂದಾಪುರವು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಇರುವ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: ₹5,000–₹15,000
ಹೆಬ್ಬಾಳ (Hebbal)
ಹೆಬ್ಬಾಳವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ; ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೂಲಕ ಇರುವ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ: ₹5,000–₹15,000 (ಮನೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ)
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
(ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (MagicBricks) ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ (Address Advisors) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳನೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.)