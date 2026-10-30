ಮಾನವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಧನವು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಒಸಾಕಾ (ಜಪಾನ್): ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂ ಬೇಜಾರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾಕೋ, ಏನೋ ಏನೂ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೇ ಇದ್ದುಬಿಡೋಣ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೋರ್ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳ ವಿಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂತಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಾವೇಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರು ಆಲಸ್ಯವಾಗಲು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ.
ವೇಟ್, ವೇಟ್ ಹಾಗೆಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸದ್ಯ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡಿರೋದು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಜಪಾನ್ನ ಒಸಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ "ಮಾನವ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ"ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದಾಗಲೇ ಇದು ಜಪಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಂತೆ! ಜಪಾನಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪೆನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಧನವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗಲು, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನೂಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ- ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
"ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ" ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಪಡೆದ ಈ ಸಾಧನವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು 27 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 1970 ರ ಒಸಾಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ವಕ್ತಾರ ಸಚಿಕೊ ಮೇಕುರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಯಂತ್ರವು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ "ಆತ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ", ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಕಂಪೆನಿಯು 50 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯಂತೆ! ಅಂದಹಾಗೆ ಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ (ಸುಮಾರು $385,000) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಈ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ, ಇದರ ಉಸಾಬರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೀರಲ್ವಾ?
ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಇದರಲ್ಲಿ, 2.3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪಾಡ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಲಬೇಕು. ಯಂತ್ರವು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಂಜು ಶವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಂವೇದಕಗಳು ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಯಂತ್ರವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.