ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬದುಕೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬದುಕೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ರೈನ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿತು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ!
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಲಿತು, ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಹೊಸ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ರುಚಿ ನೋಡಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
14 ಫ್ಲೇವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಳಿಕ, 1975ರ ಮೇ 1ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಐಡಿಯಲ್ಸ್' ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಬಗೆಯ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ರುಚಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನ ಗೆದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2001ರಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು.
ಇಂದು 8,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ 8,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಸಂಡೇ, ಕೋನ್, ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ನೈಜ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸೇರಿದಂತೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.
27 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಸಂದಿವೆ. ಡುಪಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IDA) ಆಯೋಜಿಸುವ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಟ್ಟು 27 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಟಾಕಿ, ರೈನ್ಕೋಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.