10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಇಪಿಎಫ್ಒ 'ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ' ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.29): ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ (ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ) ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಧಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ‘ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ’ (Form 10C) ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಇಪಿಎಸ್ (EPS) ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದರೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ‘ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ‘ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ’ (Form 10C) ಎಂದರೇನು?
ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ನೌಕರರ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ನೌಕರರು ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ‘ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್’ (Scheme Certificate) ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ‘ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
- 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದವರು.
- 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರು.
- 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವವರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು
- ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ:
- ಯುಎನ್ (UAN - ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ)
- ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (PAN Card)
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ (Address)
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಸರಿರುವ ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ (Cancelled Cheque)
- ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)
- ಆಫ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ (ಕಂದಾಯ ಚೀಟಿ) ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Death Certificate) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಸರ್ವೀಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
- ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ 'Online Services' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 'Claim Form-31, 19, 10C & 10D' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ (Verify) ನಂತರ, 'Proceed for Online Claim' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 'Form 10C' (Only Pension Withdrawal) ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.
(Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ/ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಜ್ಞರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.)