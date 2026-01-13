EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹಣ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 8 ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ!
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ 2025: ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು EPFO 2025ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. 13 ನಿಯಮಗಳ ಬದಲು ಈಗ ಕೇವಲ 5 ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
EPFOದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ, EPFO ಭಾಗಶಃ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತ್ಡ್ರಾಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಈ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ.
12 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ ನಂತರ 100% ಪಿಎಫ್ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
EPFO ಸದಸ್ಯರು ಈ 5 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು: ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ/ನಿರ್ಮಾಣ/ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ 25% ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ, EPFO ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 25% ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ 25% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸ ಹೋದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೆಲಸ ಹೋದರೆ, 75% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
EPS (ಪಿಂಚಣಿ) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ?
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಗತ್ಯ.
