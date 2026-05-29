ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ 50, 100, 500ರ ನೋಟು ! ಆರ್ ಬಿಐ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು
ನೋಟಿನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿಐ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಿಐ ಈಗಿರುವ 50,100, 500ರ ನೋಟನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನೋಟು ಜಾರಿಗೆ ತರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆ
ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ನೋಟು ಕೇವಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಕೇತ. ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೂ ನಗದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನೋಟುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಿಐ (RBI) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆರ್ ಬಿಐ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗದು ಬೇಡಿಕೆ, ನೋಟುಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾದದ ನೋಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶತಕೋಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನೋಟನ್ನು ಅನೇಕರು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಬೇಗ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನೋಟುಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗ್ತಿವೆ. ನೋಟುಗಳ ಮರುಮುದ್ರಣ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು ಏಕೆ ಬೆಸ್ಟ್?
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀರು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇವುಗಳ ಮೇಲಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಅಲ್ದೆ ಈ ನೋಟುಗಳ ಭದ್ರತೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ , ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ರೊಮೇನಿಯಾ, ಬ್ರೂನಿ ಮತ್ತು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 60 ದೇಶಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಿನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಹಿಂದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು
ಈಗ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.