Heineken Layoffs 2026: World’s No. 2 Brewer to Cut 6,000 Jobs ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೂವರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೈನೆಕೆನ್, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 6,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.12): ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಬ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೈನೆಕೆನ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 6 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೈನೆಕೆನ್ ಬುಧವಾರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈನೆಕೆನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.2 ಬ್ರೂವರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಹೈನೆಕೆನ್ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಘಾತ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಲ್ಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆನ್ ಬ್ರಿಂಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅತೃಪ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ
ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಕರೂ ಆಗಿರುವ ಹೈನೆಕೆನ್, ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನ ಲಾಗರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಡ್ರೈವ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5,000 ರಿಂದ 6,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 87 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈನೆಕೆನ್, ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆನ್ ಬ್ರೋಕ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮೇಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಂಕ್
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಸಿಇಒ ವ್ಯಾನ್ ಡೆನ್ ಬ್ರಿಂಕ್, ಬ್ರೂವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೈನೆಕೆನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಹ್ಯೂಸರ್-ಬುಶ್ ಇನ್ಬೆವ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ 4% ರಿಂದ 8% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ 2% ರಿಂದ 6% ರಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೈನೆಕೆನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ.