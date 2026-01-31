Gold & Silver Prices Crash: Silver Drops by ₹1.06 Lakh, Gold by ₹20,000 ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡವು. ಪ್ರಾಫಿಟ್-ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತವು ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.31): ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ರಾತ್ರಿ 11:55 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ₹106,092 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹293,801 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹3,99,893 ತಲುಪಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ.26.53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹20,323 (12%) ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹149,080 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಚಿನ್ನ ₹169,403 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
ಈ ನಡುವೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹40,638 ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ₹9,545 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಜೆಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹339,350 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹165,795 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು, ಅದರ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರು.
ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
MCX ಮತ್ತು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನ
MCX: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬುಲಿಯನ್: ನೀವು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
1. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ AZ4524 ನಂತಹ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ: ಬಹು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು (ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತಹ) ಖರೀದಿಯ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.