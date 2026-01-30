Current market trends: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕೈಗೆಟುಕದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇತರ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತಾಮ್ರದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26 ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ತಾಮ್ರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವನ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಮ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು?
ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಮ್ರ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 0.5 ರಿಂದ 0.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 0.4 ರಿಂದ 0.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ 1 ಟನ್ ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 167 ರಿಂದ 200 ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ 0.6 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿದರೆ, 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 4.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಾಮ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂಡೆ, ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 1 GW ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು (Green energy transition) ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಲಭ್ಯತೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ, AI ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಗಳ ಒತ್ತಡವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.