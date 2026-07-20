ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ₹40,000 ವೇತನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಸೇರಿದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನಾ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಕಥೆ ಇದು. ಇಸ್ರೋ ಅನುಭವದ ನಂತರ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ($1.1B) ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇವರ ಪಯಣ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ..!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ (Skyroot Aerospace) ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ರಾಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನಾ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪವನ್, 2012ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹40,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ (ISRO) ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದರು.
"ಐಐಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು."
— ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನಾ
ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಾಗಾ ಭಾರತ್ ಡಾಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
- ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ ಉಡಾವಣೆ: ನವೆಂಬರ್ 18, 2022 ರಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸಬ್ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್' ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
- ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯುನಿಕಾರ್ನ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹9,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 'ಯುನಿಕಾರ್ನ್' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗ ಒಂದೇ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳು (Startups) ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪವನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶ
ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಪವನ್, "ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.