ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ವೆಲ್ಡರ್ ಜುವಾನ್ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್, ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರುಗಳಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಪಿಒ ನಂತರ, ಅವರ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಜೂ.16): ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ (IPO) ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಐಪಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜುವಾನ್ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ (Juan Hernandez) ಎಂಬುವವರ ಬದುಕು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರುಗಳ (Employee Stock) ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ!
ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾಲು ನೀಡುವ ‘ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತತ್ವ’ (Stock Ownership) ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜುವಾನ್
ಖ್ಯಾತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್’ (CBS News) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುವಾನ್ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೆಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುವಾನ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹತ್ತಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದರು.
9.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು!
ಜುವಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಡಾಲರ್ (ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 9.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು (Stock Grant) ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜುವಾನ್ ಅವರು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ (10 ವರ್ಷ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜುವಾನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಉಡಾವಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು (Launch Infrastructure) ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ) ಹುದ್ದೆಗೂ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಒಡೆತನದ ‘ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್’ (Blue Origin) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಅದೃಷ್ಟ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸುಮಾರು 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು 7.13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾಸ್ಡಾಕ್ (Nasdaq) ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 160.95 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 15,308 ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ತಲುಪಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜುವಾನ್ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 6,500 ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜುವಾನ್ ಅವರ 6,500 ಷೇರುಗಳ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಆಗಿದೆ!
10 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಜುವಾನ್
ತಮ್ಮ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜುವಾನ್, "ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜುವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ (Investing) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜೀವಮಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.