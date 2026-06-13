ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಪಿಒ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.13): ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಐಪಿಒ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 12, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯುಎಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಾಸ್ಡಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $150 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಒ ನಂತರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು $1.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿದೆ, ಗುರುವಾರ $982 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

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ಮಸ್ಕ್‌ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಪೇಸ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಏಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ?

ಉತ್ತರ: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಐಪಿಓ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ $75 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹7.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಐಪಿಒ 2024 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಯುಎಸ್ ಐಪಿಒಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಕೂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (ಐಪಿಓ) ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $135 ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $150 ರಂತೆ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶೇ. 11ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.ಈ ಆರಂಭವು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $1.96 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹186 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್' ಮಾಡಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $982 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $866 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅವರ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹95 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

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ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ GDP ಗಿಂತ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ GDP ಹೊಂದಿವೆ. ತೈವಾನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಸ್ಕ್‌ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹95.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ 114 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon ಅವರು ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು "ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಎಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಎಲಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಅಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ನವೋದಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆನಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಎಲಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ಅಥವಾ "ಮಸ್ಕಾನಮಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಂಪನಿಯು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 30% ಕೋಟಾವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು $22.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಸ್ಕ್ ಈ IPO ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಬಹುಮತದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ. ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $19 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ $780 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ.

ಏನಿದು ಸ್ಪೇಸ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ?

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2020 ಮೇ 31 ರಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೆಹ್ನ್‌ಕೆನ್ ಮತ್ತು ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 63 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.