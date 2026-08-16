ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ತಗಲುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಮೀನು ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವಿನವರೆಗೆ ರೈತನು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು, ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ಲಾಭದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಈ ಅನ್ನದಾತ, ನಮಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸಲು ಕೈಸೇರುವವರೆಗೆ ರೈತ ಪಡುವ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತನಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ತಗಲುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:
1. ಜಮೀನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ (ದುಕ್ಕಿ):
ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ₹3,000 ದಿಂದ ₹6,000 ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳು:
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,000 ದಿಂದ ₹4,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಸಸಿ ಮಡಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ (ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ):
ಬೀಜ ನೆನೆಸಿ, ಮೊಳಕೆ ತರಿಸಿ, ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹8,000 ದಿಂದ ₹15,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕ/ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ರೋಗ-ಕೀಟ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹8,000 ದಿಂದ ₹15,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ:
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹3,000 ದಿಂದ ₹8,000 ತಗಲುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕಟಾವು, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್:
ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು, ಭತ್ತವನ್ನು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ & ಲೇಬರ್) ₹6,000 ದಿಂದ ₹12,000 ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು? ರೈತನಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇನು?
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತನಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹35,000 ದಿಂದ ₹60,000 ವರೆಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈತನ ಮುಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸವಾಲುಗಳು:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದರೂ ರೈತನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಗೇ ತೀರಲ್ಲ:
- ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ) ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ (ಅನಾವೃಷ್ಟಿ).
- ರೋಗಬಾಧೆ: ಹಠಾತ್ ಕೀಟಬಾಧೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ತಗುಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕ.
- ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಕೊರತೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು.
ಹಲವು ಬಾರಿ ರೈತ ತಾನು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತು ಅನ್ನದ ಹಿಂದೆ ರೈತನ ಬೆವರು, ತ್ಯಾಗ, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ. ಜೈ ಕಿಸಾನ್!