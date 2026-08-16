ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಎಐ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಐ ವಲಯದ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ S&P 500 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 74 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಯುಎಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ದಿ ಮೋಟ್ಲಿ ಫೂಲ್' ವರದಿ ಮಾಅಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ' ಕಲ್ಪನೆ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅದು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ 2023ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಸ್ಥಿರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶ್ವಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ' (Safe Haven) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

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ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಲ

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಸೀಮಿತ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ'ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯೂ (Institutional Adoption) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಮಿ ಓಲ್ಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಇಟಿಎಫ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾದ AI ಷೇರುಗಳು

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ AI ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, AI ಮೆಮೊರಿ-ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ.

AI ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ: AI ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರ: AI ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಕಂಪನಿಯ ನೈಜ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು (Speculation) ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬಲವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, AI ಷೇರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹಿಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದರಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.