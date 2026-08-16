ಭಾರತದ ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಚೀನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಒಪ್ಪೋ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2028ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ತನಿಖೆಗಳ ನಂತರ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ', ಚೀನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಒಪ್ಪೋ (Oppo), ಒನ್ಪ್ಲಸ್ (OnePlus) ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ (Realme) ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಒಪ್ಪೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ COO ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಕಂಪನಿಯು 2027 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (Q4) ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು (Pilot Production) ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, 2028 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ (Q1) ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ (8 ಮಿಲಿಯನ್) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 1.5 ರಿಂದ 1.6 ಕೋಟಿ (15-16 ಮಿಲಿಯನ್) ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದ ಬಿಬಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (BBK Electronics) ಸಮೂಹದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೋ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ವಿವೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಕ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾಲೆಷ್ಟು?
ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q2) ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಶೇ. 17.8 ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ (ಶೇ. 17.6) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಶೇ. 13.6 ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಐಕೂ (iQOO) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇ. 45.6 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪಿಸಿಬಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸವಾಲುಗಳು
ಮುದ್ರಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (PCB) ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರ-ಲೇಪಿತ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ (CCL) ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕೊರತೆಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ 'ಸಿಸಿಎಲ್ ಸ್ಥಾವರ' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2029-30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.