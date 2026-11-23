PF withdrawal via UP: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಬಿಹೆಚ್ಐಎಂ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸರಳೀಕೃತ 13 ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ (UPI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೂತನ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.
ಬಿಹೆಚ್ಐಎಂ ಆಪ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!
ಈ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಭೀಮ್ (BHIM) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಖಾತೆದಾರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ). ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ.
ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿವರಗಳು!
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಂಡಳಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯು ಶೇಕಡಾ 75 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು!
ಚಂದಾದಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಹಳೆಯ 13 ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1. ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. 2. ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. 3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 3 ಬಾರಿಯ ಮಿತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿ ಕೇವಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ (1 ವರ್ಷ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಗಡ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.