ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ತೆರೆಯದಿರಲು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.23): ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಹಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುವುದನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪ್ರಹಾ ಜೋಶಿ (@sprahajoshi) ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇಂದು ಜನನಿಬಿಡ ಕಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ಪ್ರಹಾ ಜೋಶಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ!
ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಪ್ಗೆ ₹15 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಚಹಾ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
“ಚಹಾದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500 ಆದಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಸ್ಪ್ರಹಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಈ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಈ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪ್ರಹಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಕೆಫೆ ತೆರೆಯದಿರಲು ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇನು?
ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ತೆರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪ್ರಹಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. “ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಫೆ ತೆರೆದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ನಿರಂತರ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆಂದು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೆನು ಅಗತ್ಯವಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಹಾ ಜೋಶಿ, “ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಜನರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಜನರು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ಕೆಫೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ 500 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.