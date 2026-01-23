ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.23): ಅನೇಕ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ಧಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಪಾವತಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು 46 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್?
ಈ ಮೊತ್ತವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು - ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆದಾರರಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 46,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಘೋಷಿಸಿದ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹರು?
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ:
- ವೇತನದಾರರ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನೌಕರರು
- ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು (ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯದಿರುವವರೆಗೆ)
- ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- EPFO ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ — ಅಧಿಕೃತ EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ UAN (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಿತ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
- ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ
- ನಿಮ್ಮ UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
EPFO ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ PF ಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ UAN ನೊಂದಿಗೆ EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.