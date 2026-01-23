ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ 'ಅಮೃತ್' ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯ 'ಅಮೃತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್' ವಿಸ್ಕಿಯು, ಜಿಮ್ ಮುರ್ರೆಯವರ 'ವಿಸ್ಕಿ ಬೈಬಲ್ 2025-26' ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಷೇಷತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ..
ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಅಮೃತ್' (Amrut) ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ 'ಬೈಬಲ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಜಿಮ್ ಮುರ್ರೆಯವರ 'ವಿಸ್ಕಿ ಬೈಬಲ್ 2025-26' ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಅಮೃತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್' (Amrut Expedition) ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮದ್ಯ
ಅಮೃತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ 'ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್' ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಜ್ಞರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ವಿಸ್ಕಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮದ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಏನಿದು ಜಿಮ್ ಮುರ್ರೆ 'ವಿಸ್ಕಿ ಬೈಬಲ್'?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಮ್ ಮುರ್ರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳ ದೈತ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಅಮೃತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನದ ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಸಾಧನೆ
ಭಾರತದಂತಹ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (Angel's Share) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಮೃತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಅಮೃತ್ ಫ್ಯೂಷನ್' ಮತ್ತು 'ಪಾಲ್ ಜಾನ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವಾದರೂ, ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 'ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ 1972 ಬೋರ್ಬನ್' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.