ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ 10 ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳು, 100ರಲ್ಲಿ 99 ಮಂದಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..
Budget History: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ 1999 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, 2001 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಬಜೆಟ್ ಬಂಕರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ
1950 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ
ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹಲ್ವಾ ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಬಜೆಟ್ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 400-500 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 800 ಪದಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 1977 ರಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಹಿರುಭಾಯಿ ಎಂ. ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ) ಓದಿದ ನಂತರ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಿತ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಒಗಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ, ಉಡುಗೊರೆ ತೆರಿಗೆ, ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2018 ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು
2018 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಜೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು ಬಜೆಟ್
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1860 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 1857 ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ನ ನಾಗರಿಕ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಸ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಗರೀಬ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ ಬಜೆಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು.
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲು 1958 ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, 1970 ರಲ್ಲಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ್ಯ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 92 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದು 1924 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು.
