ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.25): ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 2026 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು (ಸಿಬಿಟಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿದೆ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾರು 78 ಮಿಲಿಯನ್. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 7.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 33 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದವು. "ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ EPFO ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಲೈಮ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ EPFO ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿಸ್ಟಮ್-ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
"ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ತಡೆರಹಿತ, ವಂಚನೆ-ನಿರೋಧಕ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ, ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಯೋನೀರ್ ಲೀಗಲ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಕೇತ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.