Infosys Maps WFH Electricity Data to Achieve Carbon Neutrality Goals ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.23): ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ಸೇವೆಗಳ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಕಂಪನಿಯು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಸ್ಥಿರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಎಫ್ಒ) ಜಯೇಶ್ ಸಂಘರಾಜ್ಕ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಖರ್ಚಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ," ಎಂದು ಸಿಎಫ್ಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪನಿಯು "ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು" ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ.77ರಷ್ಟು ರಿನವೇಬಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಪೋಸಿಸ್ 300,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತುದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘರಾಜ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, 2008 ರಿಂದ ತಲಾ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು 55% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77% ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 50-60% ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಹೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನೌಕರರು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ (ESG) ವರದಿ 2024-25 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ 77.7% ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 60 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೂನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು, ಆಗ, ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.