ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು EPFO 'ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.30): ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಹಳೆಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ತೀರಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು 'ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ' (E-PRAAPTI) ಎಂಬ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಬದಲಾದಾಗ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳ ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಐಡಿಗಳು ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದೇ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಏನಿದು ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ? ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
E-PRAAPTI (Employee Provident Fund Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts) ಎಂಬುದು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು?
- ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ
ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
- 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8.31 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 6.01 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು).
- ಶೇ. 71.11 ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಹಣದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
- ಶೇ. 98.7 ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು 20 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ.
- ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 61.03 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 74 ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ತಂತಾನೇ (Automatic) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ - ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ಈಗ ಪಿಎಫ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಆರ್ (HR) ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ:
- 6.68 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- 1.59 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- 29.34 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಿಎಫ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.