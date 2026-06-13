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- ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ 'ವಧು' ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ, ಶುಭ ಕೋರಿದ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್
ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ 'ವಧು' ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ, ಶುಭ ಕೋರಿದ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್
'ವಧು' ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಎಂಬ ಹೊಸ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ (Actress Durgashree Turns Entrepreneur)
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ ‘ವಧು’ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಆರಂಭ (Divine Dance Studio in Bengaluru)
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ‘ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ’ (Divine Dance Studio) ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ನೂತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಅಂಜಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ (Grand Inauguration by Celebs)
ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಅವರ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ತರಬೇತಿ (Different Dance Forms Taught Here)
ಸ್ವತಃ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಅವರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ‘ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ’ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ (Folk), ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟೆಪರರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ (Popular Face in Kannada & Telugu Television)
ನಟಿ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕೇವಲ ‘ವಧು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆColors Kannada ವಾಹಿನಿಯ ‘ನೇತ್ರಾವತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ತೆಲುಗಿನ ‘ಅರ್ಧಾಂಗಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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