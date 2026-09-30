ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 77' ಜೊತೆ ₹574.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.30): ಮುಂಚೂಣಿಯ ಎಫ್ಎಮ್ಸಿಜಿ (FMCG) ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BSE: 539533 | NSE: ELITECON) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಾಕ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮೂಲದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 77' (World Class 77) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹574.20 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ (Supply Chain) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಕರು, ಪ್ಯಾಕರ್ಗಳು, ರಫ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ರವಾನೆ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ, ಬಂದರು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಬರಾಜು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತಂಬಾಕು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಈ ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಈ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ: ಕಂಪನಿಯ ಏಕೀಕೃತ ಆದಾಯವು 9.2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹5,074.80 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹548.76 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು). ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ (PAT) 2.7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹185.06 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಯ 5.1 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,529.50 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ 6 ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಘಟಕಗಳು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, "ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ನಮ್ಮ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ರವಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಪಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ.
ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೈಟ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1987ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎಫ್ಎಮ್ಸಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು, ಶೀಷಾ, ಧೂಮಪಾನ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು, ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ