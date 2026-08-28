ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಧನ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೇರ ಹಣ ರವಾನೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಧನ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (Zero Balance) ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (Overdraft) ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಏನಿದು 10,000 ರೂ., ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಮೆನ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ (Minimum Balance) ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು 'ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ಖಾತೆಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (ಸಾಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು) ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ:
ಖಾತೆಯ ವಯಸ್ಸು; ನಿಮ್ಮ ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು.
ಸಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು; ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು, ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್!
ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ರುಪೇ (RuPay) ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆದಾರರು **ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಭದ್ರತೆ** ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೇರ ಹಣ ರವಾನೆ (DBT)!
ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹಣವು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ:
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ!
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು/ವಿಧವೆಯರ ಪಿಂಚಣಿ!
ಮನರೇಗಾ (100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ) ವೇತನ!
ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು!
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು; ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು; ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ID Proof) ಅಥವಾ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು (Address Proof) ಕೇಳಬಹುದು.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ!
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಧನ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.