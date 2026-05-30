ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್-ಪಾಮೋಲಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 4 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ (ಮೇ.30): ದೇಶದ FMCG ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈತ್ಯ ಓರಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ‘ಕೋಲ್ಗೇಟ್-ಪಾಮೋಲಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (Colgate-Palmolive India) ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಿ (ಹೊಸ MRP ವಿವರ)

ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ (200ಗ್ರಾಂ + 100ಗ್ರಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್): ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನೂತನ ಬೆಲೆ 208 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ 200ಗ್ರಾಂ): ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ದರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆ 135 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ಲೇವರ್‌ನ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌: ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಯುವಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ
Related image2
ಡವ್‌, ಸರ್ಫ್‌ ಎಕ್ಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ HUL, ಸ್ಯಾಚೆಟ್‌ಗಳ ಸೈಜ್‌ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್ (100ಗ್ರಾಂ): ಇದರ ದರವನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆ 73 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲೂ (70ಗ್ರಾಂ + 15% ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ): ಈ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ 83 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ (200ಗ್ರಾಂ + 20% ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ): ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (MRP) 395 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.

ಬಡವರ ಕಿಸೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿತರಕರು (Distributors) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ (Entry-level) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ದರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Price-sensitive consumers), ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಗಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (Chemical derivatives) ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್-ಪಾಮೋಲಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಕೇವಲ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 32 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ (EBITDA margins) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಭಾರತೀಯ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಶೇಕಡಾ 45 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್‌ನ ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ (Pepsodent) ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ (Close-Up), ಡಾಬರ್ ರೆಡ್, ಸೆನ್ಸೋಡೈನ್ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ದಂತ ಕಾಂತಿಗಿಂತ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (Q4) ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಯ ವೇಳೆಯೇ ಕಂಪನಿಯು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಗಾತ್ರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಗಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.