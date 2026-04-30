ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ (HUL) ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 2-5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.30): ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ (HUL), ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 2 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ (Sachet) ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರಂಜನ್ ಗುಪ್ತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 8-10 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನುಗಳ ವಿಭಾಗವು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೂ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಚಹಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
"ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಐ (AI) ಬಳಕೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಯುಎಲ್ ಈಗ ಉಳಿತಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ತರಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (Q4) ಫಲಿತಾಂಶ
ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2,992 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2,464 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು). ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಶೇ. 7.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 16,351 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 12,934 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು (EBITDA margin) 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಶೇ. 23.7 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ
ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಡೌ (Dove), ಲಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಯುಎಲ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಗ್ರಾಮ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.