ಎಐ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಡುವಿನ 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ 15,000 ತಜ್ಞರ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್' ಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ನೈಜ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಐ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, "ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕರ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್' ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15,000 ತಜ್ಞರ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್' ಪಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,000 ಮಂದಿ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್' ಮತ್ತು 10,000 ಮಂದಿ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್'ಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆ?
ಕಂಪನಿಗಳು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನುರಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ತನ್ನ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್' ತಜ್ಞರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.
ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಪಡೆ?
ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
1.ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು
ಇವರು ಎಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ತಜ್ಞರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ತರ್ಕವನ್ನು ಅರಿತು, ಎಐನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
2.ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೈಜ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ತಂಡದಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ!
ಈ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್' ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ನ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವೊಂದು (ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಪರೇಟರ್) ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 17 ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ವಾರದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ವೇಗಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪಡೆಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಿಇಒ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್, "ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಐ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ನೈಜ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವುದೇ ಈ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪಡೆಯ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೀಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಡಯಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಐನಿಂದ ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಐ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ತಿರು ಆರೋಹಿ.
ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?
2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಹೊಸ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್' ತಜ್ಞರ ಮೊದಲ ತಂಡ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಎಐ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ 'ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ' ಮತ್ತು 'ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ' ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಉದ್ಯಮಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ