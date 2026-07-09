ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ, ಟಿಗೋರ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್‌ನಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್‌ಗಳ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.9): ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಜಾಟದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ (Manual Gear) ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಚಾಲಕರನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರು (Automatic Car) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದು ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಬಜೆಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ (Tata Tiago)

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಎಂಟಿ' (AMT) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರದ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್‌ ಶೋರೂಮ್‌) ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ (Tata Tigor)

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಡಾನ್ (Sedan) ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಎರಡೂ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ (Nissan Magnite)

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ (Compact SUV) ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಂಟಿ (AMT) ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಸಿವಿಟಿ' (CVT) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿವಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ (Hyundai Exter)

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್‌ಯುವಿ (Micro SUV) ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಂಟಿ (AMT) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇದರ ಅಪ್‌ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6.95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ (Renault Kiger)

ಬಜೆಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಂಟಿ (AMT) ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಟಿ (CVT) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟರ್ಬೊ ಇಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಪವರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.