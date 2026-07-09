ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಸೌಮ್ಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ದರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮದ್ಯದಿಂದ ಮೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್‌ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಮೇ 11 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೂತನ 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಕುಡಿಯುವ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಮದ್ಯದಿಂದ ಸೌಮ್ಯ (ಮೈಲ್ಡ್) ಮದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಯರ್ ದರ ಇಳಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ (CL-2 ಪರವಾನಗಿದಾರರು) ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ (UB) ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' 330 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (MRP) 125 ರೂ.ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 60 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಡ್‌ವೈಸರ್, ಕರೋನಾ, ಹೊಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಟಾಯ್ಟ್' ಬ್ರೂವರೀಸ್‌ನ ಗೋಧಿ, ಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌಟ್ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

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ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂಕಟ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ?

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್‌ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರದ ಮದ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 19.52 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ

ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್) ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 312.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 19.52 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್‌ನಿಂದ 1,602.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ 1,914.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಬಿಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್ (IML) ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಎಂಆರ್‌ಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.39 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 10,599.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

45 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡ್ಡಾಯ: ಐಎಂಎಲ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ (ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಶೇ. 37 ರಿಂದ ಶೇ. 42.8 ರಷ್ಟಿರುತ್ತಿತ್ತು). ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೋಡ್ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇ. 37.5 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಯಾಗದ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಹರಾಜು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ 483 ಸಿಎಲ್-2ಎ (ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ) ಮತ್ತು 96 ಸಿಎಲ್-9ಎ (ಬಾರ್) ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು 2026-27 ರಿಂದ 2030-31 ರವರೆಗಿನ ಐದು ಅಬಕಾರಿ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.

"ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದೇ ಎಐಬಿ (AIB) ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಸಿಎಸ್) ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ.