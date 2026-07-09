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- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೀಮ್; ಕೇವಲ 2,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೀಮ್; ಕೇವಲ 2,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್!
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಜತೆಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆರ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
2000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕುರಿತು!
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,20,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ!
6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,000 ರಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,42,732 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,732 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುಲಾತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1.2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ರೂ. 22,732 ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾ?
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 3 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಖಾತೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇವೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ!
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಮನಿಸಿ!
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 1,20,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,42,732 ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,732 ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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