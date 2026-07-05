Avendus Wealth Hurun U30 List ಅವೆಂಡಸ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಹುರೂನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 30 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಕ್ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Avendus Wealth Hurun U30 List:

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ನವದೆಹಲಿ (ಜು.5) ಅವೆಂಡಸ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಹುರೂನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 30 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏಳು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 102 ಜನರ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 21 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 2.5- 5 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ (235 ಕೋಟಿ ರು - 475 ಕೋಟಿ ರು.)

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ಯಾರ್‍ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ?:

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಏರ್‌ಬೌಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮನ್‌ ಪುಷ್ಪ್‌(21), ಝೆಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈವಲ್ಯ ವೊರಾ (23), ಕಾವಾ ಅಥ್ಲೀಜರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಮಿತ್ತಲ್‌ (23) ಟಾಪ್‌ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 6 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Avendus Wealth Hurun U30 List: ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.1:

ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ 22 ಮಂದಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 18 ಕಂಪನಿ:

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 18 ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ 14 ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾನಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿವಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ:

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿವಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿವಿಯ ಸುಹಾಸ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ (30), ತನ್ವೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ (28) ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ್‌ ಸುಖೇಜಾ (25) ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್‌ ಪಿಲಾನಿ ಕಾಲೇಜು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ 11 ಮಂದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.