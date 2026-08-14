ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೌಕರರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (EPFO) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ 'ವೇಟೇಜ್ ಬೋನಸ್' ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು 22 ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (EPFO) ಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 'ಬೋನಸ್' ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಏನಿದು 2 ವರ್ಷಗಳ 'ವೇಟೇಜ್ ಬೋನಸ್' ನಿಯಮ?
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ 'ಬೋನಸ್ ಸೇವೆ'ಯನ್ನು (Service Weightage) ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು 22 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? EPFO ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವಿದೆ; ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ÷ 70
ಇಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನವು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯು EPS ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ 15,000 ರೂ., ಮತ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸೇವೆ 22 ವರ್ಷಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ!
ಪಿಂಚಣಿ = (15,000 × 22) ÷ 70,
ಪಿಂಚಣಿ = 3,30,000 ÷ 70
ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = 4,714.28 ರೂ
ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EPF/EPS ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,714 ರೂ., ಆಗಿದೆ.
2 ವರ್ಷಗಳ ವೇಟೇಜ್ ಬೋನಸ್!
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜನೆಯಡಿ 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 2 ವರ್ಷಗಳ ‘ವೇಟೇಜ್ ಬೋನಸ್’ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 22 ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹15,000 ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಈ ಬೋನಸ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹4,714 ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯದೆ 'ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್' ಪಡೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.