ಮೆಮೊರಿ ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.26): ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ (Apple) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳ (iPhones) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ (512GB): ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,19,900 ರಿಂದ ಈಗ ₹1,37,900 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ (MacBook Neo): ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ ₹69,900 ರಿಂದ ₹79,900 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ (₹59,900) ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹20,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ (14-ಇಂಚ್, M5, 16GB RAM): ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ₹1,69,900 ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹2,39,900 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (11-ಇಂಚ್, M4): ಇದರ ಬೆಲೆ ₹64,900 ರಿಂದ ₹89,900 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ (M5, 256GB): ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹99,990 ರ ಬದಲಾಗಿ ₹1,39,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಹೋಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧನಗಳು
ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K (64GB): ಇದರ ಬೆಲೆ ₹14,900 ರಿಂದ ₹25,900 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, 128GB ಆವೃತ್ತಿಯು ₹16,900 ರಿಂದ ₹31,900 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 89% ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಮ್ಪಾಡ್ (HomePod): ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೆಲೆ ₹32,900 ರಿಂದ ₹44,900 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ ಬೆಲೆ ₹15,900 ಕ್ಕೆ (ಹಿಂದೆ ₹10,900) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ DRAM ಮತ್ತು NAND ಮೆಮೊರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.