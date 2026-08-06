ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2,500 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ₹100 ಸೂಪರ್ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಇಂದು ಅವರ Preper ಕಂಪನಿ ₹8 ಕೋಟಿ ARR ತಲುಪಿದ್ದು, 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ₹1.4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ಪ್ರಥಮ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವೂ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2,500 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು ಸುಮಾರು ₹8 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆದಾಯ (ARR) ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿ!
2017ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ₹500 ರಿಂದ ₹2,000ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ₹2,500 ಮೀರದ ದಿನಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹7,000 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೂ, ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
₹100 ಸೂಪರ್ಚಾಟ್ ಬದಲಿಸಿತು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು!
ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಬಿ ಕೋಯ್ ಅವರಿಗೆ ₹100 ಸೂಪರ್ಚಾಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ, "ನಾನು ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟರ್, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ 110 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಂಪನಿ!
ಜಬಿ ಕೋಯ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಇಂದು Preper ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು 95% ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದೇಶದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ!
ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಥಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮನೆ ಖರೀದಿ: ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಫಲ!
ಇಂದು ಪ್ರಥಮ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಯುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿದದ್ದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.