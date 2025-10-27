OnlyFans Outperforms Apple & Nvidia ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 331 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆದಾಯ-ಸಮರ್ಥ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಇದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನಂತಹ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.27): ಬಾರ್ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆದಾಯ-ಸಮರ್ಥ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ $37.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 331 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ವೇದಿಕೆಯು ಕೇವಲ 42 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ Nvidia ($3.6 ಮಿಲಿಯನ್-31.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮತ್ತು Apple ($2.4 ಮಿಲಿಯನ್-21.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
2024 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ $7.22 ಬಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟು (63,409 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಪರಿಮಾಣದಿಂದ $1.41 ಬಿಲಿಯನ್ (12,384 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯು 4.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು 377 ಮಿಲಿಯನ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಣಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಕರ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಗೀತ, ಅಡುಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉದ್ಯಮಿ ಟಿಮ್ ಸ್ಟೋಕ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಲಿಯೊನಿಡ್ ರಾಡ್ವಿನ್ಸ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಭ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ 2024 ರಲ್ಲಿ $684 ಮಿಲಿಯನ್ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲಾಭ ಮತ್ತು $520 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗಳಿಕೆ ಒಟ್ಟು $5.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 20 ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಚನೆಕಾರರ ಖಾತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಖಾತೆಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿಫ್ಯಾನ್ಸ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಲಿಯೊನಿಡ್ ರಾಡ್ವಿನ್ಸ್ಕಿಗೆ $701 ಮಿಲಿಯನ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ.