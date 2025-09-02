- Home
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಪಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆ.2 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸಾಕೇತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಪಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಇಂದು ಆಪಲ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಂತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸ್ಟೋರ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೋರ್ನಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 70 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅವರು ಆಪಲ್ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಜೀನಿಯಸ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ರೂಪಾಂತರದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಐಫೋನ್ನಿಂದ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳವರೆಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್, ಐಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳವರೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
'ಅವೇ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್' ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವ-ಆರ್ಡರ್ ಲೈವ್ ಆದ ನಂತರ, ಖರೀದಿದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನದಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲಿಗರಾಗಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳದ 70 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 27 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟುಡೇ ಎಟ್ ಆಪಲ್ ಸೆಷನ್ಅನ್ನು ಆಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟೀಮ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರ್ವೀಸ್ಗಾಗಿ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಎನ್ಗ್ರಾವಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಐಪ್ಯಾಡ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು, ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್, ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೊ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ (2 ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ) ಅನ್ನು ಎಮೋಜಿ, ಹೆಸರುಗಳು, ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ಗುಜರಾತಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.