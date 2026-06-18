ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಪೋಷಕರ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌(Hyderbad)ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ(Amazon employee) ಶ್ರೇಯಾಶಿ(Shreyashi), ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಶಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲಾ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜಾಗವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೆ.

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ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೇಯಾಶಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಪೋಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನಗು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ರೀಲ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾಶಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ನೆನಪನ್ನು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'A real life perfect moment' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, 'ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.