ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹4,200 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (UDF) ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ/ಮಂಗಳೂರು (ಅ.20): ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (MIA) ವಿಮಾನ ಏರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಮುಂಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ₹4,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' (Adani Airport) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (UDF - User Development Fee) 2031 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ (FY31) ಸರಿಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ದೇಶೀಯ (Domestic) ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹735 ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (International) ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹1,120 ಯುಡಿಎಫ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, 2026 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹890 ಹಾಗೂ ₹1,360 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, 2031 ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಗಮನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹1,440 ಕ್ಕೆ (ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ) ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಗಮನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹2,210 ಕ್ಕೆ (ಶೇ. 97 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 22 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, 2031 ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು; 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹150 ಇದ್ದ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಗಮನ ಶುಲ್ಕವು 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 390 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹735 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ (Arrival) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಹೊರಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿಯುವ (Arrival) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಆಗಮನ ಶುಲ್ಕ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ₹315 ರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹380 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2031 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹620 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗಮನ ಶುಲ್ಕ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ₹480 ರಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ₹580 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2031 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹940 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Airlines) ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಮಂಗಳೂರು ತೀರಾ ದುಬಾರಿ!
ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಗಮನ ಯುಡಿಎಫ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹515 ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹300 ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ ₹120 ರಿಂದ ₹130 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ದರಗಳು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ. 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 50 ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಕ್ಕೆ 769 ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ 570 ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದರ ಏರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ (Capex) ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MgIAL) ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹಾಗೂ 'ಬಾಸ್ಪಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುರ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿವೆ. ದರ ವಸೂಲಾತಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (AERA) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ MgIAL ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಧುರ್ ಅರೋರಾ, "AERA ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹4,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.55 ಮಿಲಿಯನ್ (25.5 ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಇದು 2027 ರಲ್ಲಿ 2.92 ಮಿಲಿಯನ್, 2028 ರಲ್ಲಿ 3.34 ಮಿಲಿಯನ್, 2029 ರಲ್ಲಿ 3.59 ಮಿಲಿಯನ್, 2030 ರಲ್ಲಿ 3.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ 2031 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 4.11 ಮಿಲಿಯನ್ (41.1 ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 61 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಮಿಲಿಯನ್ (50 ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2027–2031 ರ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹4,205.87 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ
- ರನ್ವೇ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ₹1,674.2 ಕೋಟಿ.
- ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸುಮಾರು ₹1,000 ಕೋಟಿ.
- ಅನುಕೂಲಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (Ancillary Infrastructure): ₹1,118.65 ಕೋಟಿ.
- ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲ: ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿ.
- ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು: ಸುಮಾರು ₹300 ಕೋಟಿ.
MgIAL ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (RAB) ಶೇ. 14.73 ರಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತ ಲಾಭದ ದರವನ್ನು (Rate of return) ಕೋರಿದೆ. 2020 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ 6 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ (ಮಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರ, ಗುವಾಹಾಟಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ) ಮಂಗಳೂರು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆರನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.