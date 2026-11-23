ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ Ten x You ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹75 ಕೋಟಿ GMV ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್, 'Ten x You' ಎಂಬ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ತಮ್ಮ 24 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ದೇಹರಚನೆ, ಪಾದಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು!
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Ten x You ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯ (GMV) ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಗಳ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜೋಡಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಗಳನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮುಂದಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.